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Rusya'dan Kiev'e 8 füze: 1 ölü, 7 yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Füze
Rusyadan Kieve 8 füze: 1 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:02

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 adet füze ile saldırdı. Saldırı sebebiyle 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusya'nın İskender/KN-23 balistik füzeleri kullandığını belirtti.

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Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, birçok binada yangın çıktığını ve büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Popko, Rusya'nın saldırıda hipersonik Kinzhal füzeleri ve İskender/KN-23 balistik füzeleri de dahil olmak üzere 8 füze kullandığını aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Rus terörü durdurulmalı" ifadeleri kullanıldı.

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#Rusya#Ukrayna#Füze

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