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51 gün sonra bir ilk! Rusya'dan Kiev de dahil Ukrayna şehirlerine füze saldırısı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 11:09

Rusya, Ukrayna'da aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu birçok kente sabahın erken saatlerinde hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Kiev'deki yetkililer, 51 gündür füze saldırısı görmeyen şehre fırlatılan 23 füzeden 21'inin imha edildiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken gözler Ukrayna'nın başlatmayı planladığı öne sürülen karşı saldırıya çevrildi.

Rusya saldırı söylentileri nedeni ile birliklerini alarma geçirip hazırlıklara başladı. Askeri analisteler bölgede tansiyonun yükseleceğini tahmin ederken korkulan haber bugün geldi. Uzun süredir sessiz bir gerilimin devam ettiği Başkent Kiev güne patlama sesleri ile uyandı.

51 gün sonra bir ilk Rusyadan Kiev de dahil Ukrayna şehirlerine füze saldırısı

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Associated Press'in servis ettiği bilgilere göre Rus birlikleri bu sabah Kiev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna kentine hava saldırıları düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Dinyeper Belediye Başkanı Boris Filatov'a göre kentte bir kadın ve üç yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

Uman'da ise yerel yetkililer, bazı binalara füzelerin isabet etmesi sonucu dört kişinin öldüğünü duyurdu.
51 gün sonra bir ilk Rusyadan Kiev de dahil Ukrayna şehirlerine füze saldırısı

Interfax ajansına göre Kremençuk ve Poltava kentlerinde de patlamalar oldu.

51 GÜN SONRA BİR İLK

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Ukraynalı yetkililer başkent Kiev'e atılan 23 füzeden 21'inin ve iki silahlı hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu söyledi. Düşürülen füzelere ve insansız hava araçlarına ait parçaların elektrik hatlarına ve bir mahalledeki yola zarar verdiği öğrenildi.

Askeri yetkililer, Kiev'in 51 gün aradan sonra ilk kez füze saldırısına hedef olduğunu kaydetti. Kentte ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

51 gün sonra bir ilk Rusyadan Kiev de dahil Ukrayna şehirlerine füze saldırısı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski, saldırıların ardından yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik küresel yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Zelenski açıklamasında "Rus terörüyle bir gece daha. Uman'da 10 konut hasar gördü, bir blok tamamen yıkıldı. Şu an itibari ile 7 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Rus şeytanı yaptırımlarla durdurulabilir, Küresel yaptırımlar artırılmalı" ifadelerini kullandı.

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51 gün sonra bir ilk Rusyadan Kiev de dahil Ukrayna şehirlerine füze saldırısı



BAHMUT İÇİN 10 AYDIR SÜREN MÜCADELE

Rusya'nın hava saldırıları, Ukrayna'nın Batılı ülkelerinin sağladığı yeni tank ve diğer silahlarla yeni bir karşı saldırıya hazırlandığı yolundaki haberlerin yoğunlaştığı bir dönemde düzenlendi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın kış operasyonunda ilerleme kaydetmekte zorlandığı söylüyor. Rus güçleri, 10 aydır Bahmut kentinde kontrolü ele geçirmeye çalışıyor.

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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