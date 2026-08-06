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Rusya'dan Karadeniz'de saldırı: Ukrayna gemileri vuruldu

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#Rusya#Ukrayna#Karadeniz
Rusyadan Karadenizde saldırı: Ukrayna gemileri vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 09:50

Rusya, Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 2 gemisini Karadeniz’de vurduklarını açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin Karadeniz'de vurulduğunu açıkladı.

SALDIRIDA İHA KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz'de Odessa kentinin güney ve doğu bölgelerinde dün 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Rus makamları, vurulan gemilerin askeri yük taşıdığını öne sürerken, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını bildirdi.

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#Rusya#Ukrayna#Karadeniz

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