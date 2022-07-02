Rusya’dan Karadeniz’de kilit kente füze: Bu saldırılar sivilleri kaçırmak için

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı ilan edilmemiş savaş beşinci ayına girerken, Rusya hava saldırısı ile kıyı kenti Odesa’yı hedef aldı. Karadeniz üzerinde bulunan Rusya’ya ait Tu-22 bombardıman uçakları, önceki gece yarısı üç X-22 seyir füzesi ateşleyerek Odesa’nın kenar mahallerinde bulunan Sergeyevka köyünde 9 katlı bir bina ile hemen yanında yer alan dinlenme tesisini harabeye çevirdi. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı açıklamasına göre 9 katlı binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, dinlenme tesisi de yerle bir edildi. Enkazda yürütülen kurtarma çalışmalarında 21 sivilin cansız bedeniyle, 38 yaralı çıkarıldı.



‘SİSTEMATİK HALE GELDİ’



Ukrayna yönetimi Rusya’nın sivilleri hedef alan füze saldırılarını “devlet terörizmi” olarak tanımlamaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Aleksey Arestoviç, Rusya’nın sivil yerleşimleri vurmasının sistematik hal aldığını dile getirerek, “Saldırgan Rusya, Ukrayna halkını savaştan bezdirmek için yerleşim birimlerini vurmayı yeni taktik olarak benimsemişe benziyor. Odesa’dan bir gün önce Mikolayev şehrinde sivil yerleşime atılan füze 8 kişinin hayatına mal olmuştu. Ondan önce Poltava bölgesinde Kremençuk kasabasındaki alışveriş merkezine atılan 5 tonluk füze 18 kişinin canına mal olmuştu. Rusya bizimle savaşmıyor. Resmen devlet terörü uyguluyor” açıklamasını yaptı. Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya’nın, önceki gün “iyi niyet göstergesi” olarak çekildiğini açıkladığı Yılan Adası’na dün savaş uçaklarıyla iki kez fosfor bombası saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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Ukrayna’da savaş devam ederken, Moskova yönetiminin eylülde ayrılıkçı Donbas bölgesini Rusya’ya bağlama referandumu hazırlığına başladığı bildirildi. Rusya’daki RBK haber ajansının iktidara yakın dört kaynaktan doğrulattığı bilgiye göre Donbas’ta referandum Rus ordusunun Lugansk ve Donetsk bölgeleri il sınırlarına ulaştığı anda yapılacak. Haberde Donbas’ın yanı sıra Ukrayna’nın işgal altında bulunan Herson ve Zaporojye bölgelerinde de yıl sonuna doğru Rusya’ya bağlanma oylaması yapılması planlandığı dile getirildi.

RUSYA SANAYİSİNE SAVAŞ SEFERBERLİĞİ YASASI



Rus ordusunun ve özellikle kara kuvvetlerinin savaşta aşırı yıpranması dikkate alınarak, parlamentonun alt kanadı Duma’ya önceki gün “sanayi seferberliği” anlamına gelen yasa tasarısı sunuldu. Geçeceğine kesin gözüyle bakılan yasaya göre Rusya hükümeti, sanayi kuruluşlarına sorgusuz sualsiz askeri üretim siparişleri verebilecek. Özel firma ve sanayi kuruluşlarının da dahil edileceği sanayi seferberliğinin Rusya dışında yürütülen askeri harekâtlar süresince devam edeceği vurgulanıyor.

ABD İSTİHBARATI: RUS KARA GÜCÜ CİDDİ YIPRANDI

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, düşünce kuruluşu Silverado Policy Accelerator ve Google tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Rusya’nın bu savaşta, kara kuvvetlerinin toparlanmasının yıllar alacağı bir noktaya geldiğini sandıklarını söyledi. Rusya’nın yakın vadeli askeri hedeflerinin bile ordusu tarafından hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirten Haines, işlerin önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceğine bağlı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir çeşit anlaşmaya varmanın faydalı olacağına ikna olmasının mümkün görüldüğünü kaydetti.