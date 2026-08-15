Rusya'dan Karadeniz'de 3 noktaya saldırı: Rusya Savunma Bakanı Belousov cepheye gitti

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Ukrayna'daki savaşta görev alan Doğu Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikleri teftiş eden Rusya Savunma Bakanı Belousov'un cephe hattına dikkat çeken ziyareti sırasında Rusya, Karadeniz'deki Ukrayna hedeflerine yönelik saldırılarını artırdı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik uzun menzilli İHA saldırılarının sürdürüldüğü belirtildi. Rusya’nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev ise bölgedeki bir sanayi tesisine Ukrayna’nın füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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GEMİLER DE SALDIRILARA HEDEF OLDU

Yujnıy Limanı’nda Ukrayna ordusu için kullanılan akaryakıt ve madeni yağ deposunun vurulduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’nda ise askeri yük taşıyan gemilere kılavuzluk etmekte kullanılan bir devriye botunun hedef alındığını kaydetti.

Ayrıca gece, askeri yük ve yakıtın depolanması, yüklenmesi ve taşınması amacıyla kullanılan İzmail Limanı altyapısı ile Odessa Limanı’ndaki askeri teçhizat deposunun vurulduğu ifade edildi.

BELOUSOV'DAN CEPHEYE ZİYARET

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belousov, Doğu Kuvvetler Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti. Gruba bağlı birlikleri denetleyen Belousov, birlik komutanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, Belousov'a temas hattındaki durum ve birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi.

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Doğu Kuvvetler Grubu'nun Komutanı Petr Bolgarev, yaz aylarında Ukrayna'da 19 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Toplantıda ayrıca, insansız hava araçlarının (İHA) çatışmalarda kullanılmasıyla ilgili konular ele alındı. Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül takdim etti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov (sağda)

UKRAYNA'DAN RUS TESİSLERİNE MİSİLLEME

Rusya’nın Samara Bölgesi Valisi Fedorişçev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi tesisine Ukrayna’nın füze saldırısı yaptığını belirterek, acil müdahale ekibinin oluşturulduğunu ve tüm acil servislerin olay yerinde olduğunu kaydetti.

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Saldırının sonuçları ve kayıplar ile ilgili çalışmanın sürdüğünü aktaran Fedorişçev, bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

UKRAYNA'DA TEMMUZ EN KANLI AY OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun (HRMMU) raporuna göre, temmuz 2026'da en az 437 Ukraynalı sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 600 kişi ise yaralandı. Bu rakamlar, Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana tek bir ayda kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Bir önceki en ölümcül ay olan hazirana kıyasla sivil kayıplarda yüzde 30'luk artış yaşandı.

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Hayatını kaybeden 437 sivilin arasında 17 çocuk bulunuyor. Temmuz ayı, nisan 2022'den bu yana en fazla çocuğun öldüğü ay olarak kayıtlara geçti.

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HRMMU Başkanı Danielle Bell, "Bu yıl her ay ölen ve yaralanan sivillerin sayısı arttı. Bu eğilim Temmuz ayında keskin bir şekilde hızlandı" dedi.

BM misyonu, sivil kayıpların artışında özellikle cephe hatlarına yakın yerleşim yerlerine yönelik saldırıların etkili olduğunu vurguladı.

KUZEY KORE İLE RUSYA ARASINDA YAKIN İŞBİRLİĞİ

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Moskova ve Pyongyang'ın iki ülkenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili konularda koordinasyon sağladığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kan bağları ve savaş dostluğunun ilişkilerinin temel taşı haline geldiğini söyledi. Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki ülkenin ikili ve uluslararası konularda "yapıcı ortak çalışmalara" devam edeceğini belirttiği hatırlatıldı.