Rusya’dan Karadeniz inisiyatifine olumsuz yanıt… Moskova ateşkese yanaşmıyor… Putin’den Batı’ya Çehov’lu nükleer tehdit

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Rusya’nın Ukrayna’yı destekleyen batılı ülkeleri nükleer savaşla tehdit etmesinin ardından Kremlin Sarayı’ndan Türkiye ile BM’nin Karadeniz’de ateşkes inisiyatifine olumsuz yanıt geldi. Rus tarafı Ukrayna’yı uzlaşmaz taraf ilan ederek, Karadeniz’de yakında ateşkes ilan edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Birleşmiş Milletler’de yapılan son Genel Kurul toplantısında Türkiye ile BM’nin yeni Karadeniz inisiyatifi hazırlıkları yaptığından haberdar olduklarını duyuran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna tarafı uzlaşmaz tutum sergilediği için Karadeniz’de ateşkes şu an mümkün değil” dedi. Ancak diplomatik girişimlere kapıları kapatmadıklarını belirterek, “Şimdilik temas yok fakat Karadeniz güvenliği için Türkiye, Hindistan veya Mısır ile görüşmeye hazırız” dedi.

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ŞARTLARIMIZ VAR

Karadeniz’de ateşkes anlaşmasına varılabilmesi için Rus tarafının şartlarını sıralayan Peskov, “Anlaşma çok boyutlu olmalı. Burada sadece ticari gemilerin güvenliği söz konusu değil. Karadeniz limanları üzerinden Ukrayna’ya silah temin edilmemesi çok önemli. Kiev’in savaşı sürdürmesi için silah taşıyan gemiler durmalı” şeklinde konuştu.

KİEV İLE PAZARLIK YAPMAYIZ

Karadeniz’de yakın gelecekte ateşkes ilan edilmeyeceğini önceki gün Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün yıllık toplantısında kürsüye çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dile getirdi. Karadeniz konusunda sert bir çıkış yapan Putin, “Ukrayna ile pazarlık yapmak niyetinde değiliz. Biz Karadeniz’de onlara hizmet veren gemileri vurmaya devam edeceğiz. Rusya içlerinde bizim petrol tesislerimizin vurulmaması karşılığında onların gemilerine geçit vermeyiz” ifadelerini kullandı.

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Rus lider Putin, etkinlikteki konuşmasının ilerleyen dakikalarında Batı dünyasını yine nükleer savaşla tehdit etti. Moskova’nın Ukrayna konusunda Batı’nın isteklerine boyun eğmeyeceğini tekrarlayan Putin, “Savaşın gidişatı her geçen gün çok daha kritik hal alıyor. Atılacak adımlar dünyayı görülmemiş bir yıkıma sürükleyebilir. Dünyada birkaç ülkenin elinde gezegenimizdeki tüm canlıları yok edebilecek silahlar olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden her an her şey olabilir” dedi. Rusya’nın ana karasından ayrı bulunan toprak parçası Kaliningrad bölgesine saldırı yapılması halinde de ellerindeki tüm silahları kullanmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi.

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DUVARDAKİ TÜFEK MUTLAKA PATLAR

Ünlü Rus yazar Anton Çehov’un “duvardaki asılı tüfek” ilkesini nükleer silah imasıyla hatırlatan Putin, “Tiyatro oyununda ne vardı? Duvarda asılı bir tüfek... Oyunun senaryosunda o tüfek orada asılı duruyorsa, son perde inmeden önce mutlaka patlar” uyarısında bulundu.

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UKRAYNA: 4 ATEŞKES TEKLİFİ ALDIK

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya ile devam eden savaşın durdurulmasına yönelik uluslararası toplumdan gelen diplomatik adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sybiha, Türkiye, Hindistan, Mısır ve ABD’den dört ayrı ateşkes önerisi aldıklarını duyurdu. Masadaki taslakları değerlendiren Bakan Sybiha, “Bunların arasında en kapsamlı olanı Hindistan’ın sunduğu teklif. Ukrayna olarak hem enerji altyapısına yönelik saldırıların kesilmesine hem de Karadeniz’de ateşkese hazırız. Ancak bu iki unsurun paket halinde, birlikte ele alınması şart” ifadelerini kullandı. Ankara ve Kahire’nin sunduğu planların Karadeniz’deki tahıl sevkiyatını güvenceye almayı hedeflediğini belirten Sybiha, Washington’ın ise doğrudan enerji altyapılarına dönük saldırıların durdurulmasına odaklandığını söyledi.

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KARA KIŞ PLANI

RUSYA’nın kış aylarında Ukrayna’ya savaşın başlangıcından bu yana en kapsamlı enerji saldırılarından birini düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü. New York Times’ın haberine göre Moskova, yaklaşık bin füze, insansız hava aracı ve bombayla Ukrayna’nın elektrik, ısıtma ve su altyapısını sistematik olarak hedef almayı planlıyor. Üç aşamalı planda önce Avrupa’dan elektrik ithalatını sağlayan batıdaki trafo merkezlerinin, ardından hidroelektrik santrallerinin vurulması, son aşamada ise faaliyetteki üç nükleer santrali elektrik şebekesine bağlayan tesislerin hedef alınarak santrallerin devre dışı bırakılması öngörülüyor. Kiev, Harkiv ve Odesa’nın elektriğinin yüzde 90’a kadar kesilmesi, ısıtma kapasitesinin de düşürülmesi hedefleniyor. Planın hayata geçirilmesi halinde Ukraynalıların ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

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