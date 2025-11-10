Rusya’dan izin çıkmadı... Soçi gemisi Trabzon’a döndü

Haberin Devamı

Rusya kıyılarında üç gün devam eden oyalamaca yüzünden yaklaşık 25 ton mazot tüketmek zorunda kalan gemide geri dönüş için yakıtı kritik seviyeye düştüğü için dönme kararı alındığı dile getirildi. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ilk deneme seferiyle Rusya’ya giriş yapamayan 18 Rus vatandaşı ise Türk şirketi tarafından uçak biletleri karşılanarak Rusya’ya gönderilecek.

‘BAŞKA NEDEN ARAMALI’

Türk Ro-Ro gemisinin evrak eksiği bulunmaması ve güvenlik kontrolünü geçmesine rağmen Soçi limanına girişine izin verilmemesini yorumlayan Rus acentesinin yöneticisi Sergey Turkmenyan Rus medyasına, “Soçi’de Türk yolcu gemisiyle yaşanan tuhaf olayda teknik problem yerine başka neden aramak gerek. Bizim acente olarak hizmet verdiğimiz Seabridge gemisiyle ilgili Krasnodar valiliği yakın coğrafyada devam eden savaşı nedeniyle Soçi limanının yolcu taşımacılığına açılmasının henüz uygun olmadığını gerekçe gösterip durdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 10 Kasım 2025 Atatürk yazısı Haberi görüntüle

Halbuki Türk gemisi Soçi limanında iki günü aşkın süre demir atma izni beklerken 1100 yolcusuyla Astoria Grande cruiz gemisi dün Soçi limanına yanaşarak bir saat içinde yolcularını indirdi. Biz ise sadece 20 yolcumuzla bir türlü izin alamadık. Anlaşılan olayda güvenlik dışında başka nedenler var” açıklamasını yaptı. Denizcilik hukukuna göre Ro-Ro gemisini işleten Türk şirketinin Rusya’nın Soçi limanında karşılaştığı sorun nedeniyle uğradığı maddi zararın karşılanması için dava yolu açık bulunuyor.