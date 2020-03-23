Rusya’dan İtalya’ya yardım

Yardım teklifinin Conte tarafından kabul edilmesiyle Rusya’nın biyolojik salgınla mücadele askeri birimleri İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa İtalya’ya ayak basmış olacak. Putin ile Conte geçen cumartesi telefonla görüştü. İtalya Başbakanı ile Putin arasında yapılan temasın özetini yayınlayan Kremlin Sarayı, iki liderin koronavirüse karşı işbirliği ve ortak mücadele kararı aldıkları duyuruldu. Telefon görüşmesinden hemen sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu arayan Putin, İtalya’ya gönderilecek ekipmanla uzmanların yola hazırlanması emrini verdi.

‘YOLA ÇIKMAYA HAZIRIZ’

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Biz yola çıkmaya hazırız. Dün gece (önceki gece) boyunca Rusya’nın farklı askeri bölgelerinden Moskova’daki Çkalovsk askeri havalimanında 9 adet IL-76 nakliye uçağından oluşan filo oluşturuldu. İtalyan tarafının bizi kabul etme durumuna göre hareket edeceğiz. Rusya Savunma Bakanlığı nakliye uçaklarıyla İtalya’ya biyolojik tehdit askeri personeli gönderilecek. Biyologlardan oluşan askeri uzmanlarımız 8 mobil istasyonda çalışacak. Yardım kapsamında ayrıca açık alanların dezenfekte edilmesinde kullanılan ilaç püskürtme araçları da yer alacak” denildi.



