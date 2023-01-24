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Rusya'dan İsveç'teki alçak eyleme ilk yorum: Dini inançlara saygı zorunluluk

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#Rusya#Mariya Zaharova#İsveç
Rusyadan İsveçteki alçak eyleme ilk yorum: Dini inançlara saygı zorunluluk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 22:37

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in provokatif eylemle ilgili açıklamaları hakkında, “Bir kişinin dini inançlarına saygı duymanın isteğe bağlı bir karar değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlatmama izin verin” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in provokatif eylemle ilgili ifadelerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. “Bir kişinin dini inançlarına saygı duymanın isteğe bağlı bir karar değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlatmama izin verin” ifadelerini kullanan Zaharova, Uluslararası toplumun, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymak için defalarca taahhütlerde bulunduğunu hatırlatarak, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından alınan kararları sıraladı.

Zaharova, “Bu belgeler, bırakın Müslümanlar için kutsal olan kitabı yakmayı ifade özgürlüğünün herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve hatta aşağılayıcı sözler söyleme hakkını içermediğini özellikle belirtiyor. Stoltenberg neden bundan habersiz? Çünkü Batı, eğitim düzeyi düşük insanları Avrupa'daki kilit konumlara atıyor. Yönetilmesi daha kolaydır, bu da Avrupalıların çoğunu manipüle etmeye yardımcı olur” dedi.

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Batı’yı LGBT konusunda da eleştiren Zaharova, “Bir nokta daha, Anglosakson dünyasının kontrolündeki ülkeler, herkesin var olmayan bazı ‘cinsiyetleri’ tanıması konusunda zorluyorsa, yüz milyonlarca insanın kutsallarına kesinlikle saygı göstermeleri gerekir” dedi.

Öte yandan Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, İsveç’in söz konusu provokatif eyleme hızlıca tepki gösterdiğini belirterek, söz konusu İslamofobik eylemin ifade özgürlüğü içerisinde yer aldığını ve yasa dışı olmadığını belirtmişti.

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