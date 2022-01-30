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Rusya’dan İstanbul şartı hatırlatması

#İstanbul#Rusya#ABD
Rusya’dan İstanbul şartı hatırlatması

ABD ile NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerini aldığı yazılı cevaplarda bulamayan Rusya, şubat ayının ilk yarısında ABD ile devam edecek yeni müzakere faslı için de hazırlıklar yapmaya başladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenlik konusunda 1999 yılında İstanbul’da yapılan AGİT zirvesini ön plana çıkaracaklarını söyleyerek “1990 yılında bize sözlü verilen NATO’nun genişlemeyeceği garantisinden farz edelim ki vazgeçtik. Ancak 1999 yılında İstanbul’da 30 ülke liderinin katılımıyla gerçekleşen AGİT zirvesinde Avrupa için imzalanan yeni konvansiyonel silahlar anlaşmasında bir ülke güvenliğinin anlaşmaya katılan diğer ülkelerin güvenliği hiçe sayılarak sağlanamayacağı maddesi var.

İstanbul anlaşmasının altında dönemin ABD Başkanı’nın imzası da bulunuyor. Biz Batı’dan bu yazılı anlaşma maddesini yerine getirmelerini talep edeceğiz” dedi.

Rusya, NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesini güvenlik riski olarak görüyor ve bu nedenle yazılı garanti istiyor, Batı ise böyle bir taahhütte bulunmayı reddediyor.

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#İstanbul#Rusya#ABD

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