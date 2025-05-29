×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan İstanbul mesajı: 'Her alanda ana platform haline geliyor'

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz Tahıl Anlaşması#İstanbul Platformu#Rusya-Ukrayna Müzakereleri
Rusyadan İstanbul mesajı: Her alanda ana platform haline geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 11:14

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, 'İstanbul platformunun', Karadeniz Tahıl Anlaşması ve Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geldiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, Memiş’in foruma katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şoygu, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun aktif şekilde geliştiğini belirterek, "Ekonomi ve ticaret alanlarında ortak projelerin başarılı şekilde uygulanması bizi birleştiriyor. İki ülke liderleri arasındaki güvenilir diyalog sayesinde işbirliğimiz gelişiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli telefon görüşmeleri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul platformunu sağladığına dikkati çeken Şoygu, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Türkiye’ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız. Müzakerelerde güvenliğin sağlanması ve uygun koşulların oluşturulması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz. İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor."

Gözden KaçmasınRusya yeniden İstanbul dedi... Lavrov tarih veriiRusya yeniden 'İstanbul' dedi... Lavrov tarih veriiHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadeniz Tahıl Anlaşması#İstanbul Platformu#Rusya-Ukrayna Müzakereleri

BAKMADAN GEÇME!