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Rusya’dan İran’a manevi destek çıktı

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#Kremlin#İran#ABD
Rusya’dan İran’a manevi destek çıktı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 07:00

ABD ve İsrail saldırıları sırasında İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları için İstanbul’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün Moskova’da Rusya lideri Putin ile görüştü.

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Kremlin’de heyetler eşliğinde yapılan görüşmenin başında Rusya ile İran arasında temasın son derece kritik dönemde gerçekleştiği vurgusunu yapan Putin, “İran tarafından herhangi kışkırtma olmaksızın yapılan saldırıların savunulacak hiçbir yönü yoktur. Bugün sizinle aramızdaki stratejik ortaklığımızı tüm yönleriyle ele alma fırsatımız olacak.

İran Cumhurbaşkanı ve İran dini lideri Hamaney’e ayrıca en içten selamlarımı iletin” dedi. İran’dan destek beklerken Rusya’nın İran’a manevi destekle yetineceğinin sinyalini veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın İsrail ve ABD saldırılarını kınaması İran için önemli destek sayılıyor” dedi.

Peskov ayrıca Rusya’nın İran krizine taraf olma yerine arabulucu rolü üstlenmeyi daha isabetli karar gördüğü imasında bulundu.

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#Kremlin#İran#ABD

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