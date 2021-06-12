Rusya’dan İran’a casus uydu sistemi

Amerikan Washington Post gazetesi, “Rusya’nın İran’a vereceği casus uydu Tahran yönetimine tüm Ortadoğu bölgesini 365 gün 24 saat gözetim altında tutma imkânı sağlayacak. İsrail, Irak ve tüm bölge ülkelerinde askeri yapılanma hakkında bilgi toplayabilecek.

Uydu ayrıca stratejik önem taşıyan Körfez bölgesindeki boru hatları ve limanlardaki tanker trafiğini de yakından izleyebilecek” ifadelerine yer verdi. 450 kg ağırlındaki uydu, 510 km yüksekliğindeki yörüngeden yer yüzeyinde 2 metre boyutundaki cisimleri görüntüleyebiliyor. İran casus uydusunun “Roskosmos” tarafından önümüzdeki ay Baykonur uzay üssünden fırlatılacağı tahmin ediliyor.

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