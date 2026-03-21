Rusya’dan İran için Türkiye ve Çin önerisi

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 07:00

RUSYA yönetimi Çin ve Türkiye ile birlikte İran’daki savaşın sona erdirilmesi için arabulucu olmaya hazır olduklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, Çin, Türkiye ve bizim görüşlerimize katılan diğer ülkelerle birlikte İran ve Körfez bölgesinde patlak veren krizin siyasi diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için katkıda bulunmaya hazırdır. Arabuluculuk önerimiz tarafsız, bölgedeki tüm ülkelerin milli çıkarlarını göz önde bulundurularak Ortadoğu bölgesinde tüm problemleri kapsayıcı bir şekilde masaya yatırılarak müzakere edilmesini kapsıyor” dendi. Rus Dışişleri’nin açıklamasında, barış sürecinin başlayabilmesi için öncelikle “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik maceracı saldırılarını koşulsuz şartsız sonlandırması gerektiği” ifadesi yer aldı.  

