Rusya'dan İran-ABD görüşmelerine diplomatik destek mesajı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı basın toplantısında Rusya'nın İran ile ABD arasındaki nükleer program görüşmelerine diplomatik destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Peskov, "Rusya Federasyonu, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme katkı sağlamak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan İranlı bir milletvekili, Moskova ve Pekin'in olası bir nükleer anlaşmada garantör ülkeler olabileceğini öne sürdü. Öte yandan, Peskov, Rusya'nın böyle bir role girip girmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Kremlin yetkilisi, iki ülke arasında ikinci tur görüşmelerin yapılacağına dair güvenini dile getirdi.

İran ve ABD temsilcileri geçtiğimiz hafta Umman'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmeler, iki ülke arasında 2018'den bu yana gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. Rusya, Trump'ın geçen ay İran'ı bombalama tehdidinin ardından defalarca tansiyonu düşürme çağrısı yapmıştı.