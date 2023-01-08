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Rusya'dan intikam saldırısı... Savunma Bakanlığı açıkladı: 600'den fazla asker öldürüldü!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyadan intikam saldırısı... Savunma Bakanlığı açıkladı: 600den fazla asker öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 15:53

Ukrayna'nın onlarca Rus askerinin ölümüne neden olan saldırısına yanıt veren Rusya Makiivka'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında onlarca Rus askerini öldürmüştü.

Rusya'dan bu saldırıya misilleme geldi.

Moskova, ordusunun Makiivka'da öldürülen 89 Rus askerinin intikamını almak için Ukrayna'nın doğusundaki Kramatrosk şehrinde bir 'misilleme saldırısı' düzenlediğini açıkladı. 

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Rusya Savunma Bakanlığı düzenlenen füze saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamada hedef alınan binanın Ukrayna birliklerine ait geçici kışla olduğu bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtmişti.

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PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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