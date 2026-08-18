Rusya'dan İngiltere'ye tehdit: Bedelini ödeyecek

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Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında İngiliz yapımı insansız hava araçlarının kullanıldığına ilişkin haberlerin ardından Rusya'dan İngiltere'ye sert mesaj geldi. Moskova'nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi halinde "daha yüksek bir bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

MOSKOVA'DAN LONDRA'YA SERT MESAJ

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarında İngiliz yapımı İHA'ları kullandığına ilişkin haberlerin ardından açıklama yaptı.

Rus devlet medyasına yansıyan açıklamada, Londra'nın bir yandan barış çabalarını desteklediğini savunurken diğer yandan Ukrayna'nın saldırılarını destekleyerek çatışmanın tırmanmasına katkı sağladığı öne sürüldü.

Büyükelçilik, "Kiev rejiminin Rus topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemek için İngiliz insansız hava araçlarını kullandığına dair raporlar, Londra'nın barış için çabaladığını iddia ederken, Ukrayna krizinin tırmanmasına kasten bel bağladığını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

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Açıklamada ayrıca, "Birleşik Krallık böylece, ülkemizi kuşatmak ve başkalarının elleriyle ona azami zararı vermek isteyen Ukraynalı neo-Nazilerin kanlı suçlarına ve terör saldırılarına ortak ve yardımcı olarak hareket etmektedir" denildi.

Büyükelçilik, Londra'ya yönelik tehdidini şu sözlerle sürdürdü:

“Londra'nın eylemlerinin kaçınılmaz olarak sonuçları olacak ve bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Bu çatışmaya ne kadar derinlemesine dahil olursa ve Kiev'in terör örgütüne ne kadar çok destek verirse, bedeli de o kadar yüksek olacaktır.”

İNGİLİZ YAPIMI İHA'LAR RUSYA'DAKİ HEDEFLERDE KULLANILDI

Rusya'nın açıklaması, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli saldırılarında İngiliz şirketleri tarafından üretilen İHA'ların kullanıldığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Sunday Times'ın haberine göre, Nyan adlı İHA'nın BAE Systems'in bir iştiraki olan Callen-Lenz tarafından üretildiği belirtildi.

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Kanat açıklığının 2,9 metre olduğu aktarılan karbon fiber İHA'nın yaklaşık 240 kilometre menzile sahip olduğu ve yaklaşık 20 kilogram yük taşıyabildiği ifade edildi. İHA'nın pnömatik mancınıkla fırlatıldığı kaydedildi.

Gazeteye göre, başka bir İngiliz şirketi tarafından üretilen farklı İHA'lar da Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanıldı. Ancak güvenlik gerekçesiyle şirketin adı açıklanmadı.

Ukrayna ordusundaki kaynaklara dayandırılan haberde, İngiliz yapımı İHA'ların Volgograd ve Moskova yakınlarındaki Yaroslavl bölgesindeki petrol rafinerilerini hedef alan saldırılarda kullanıldığı ileri sürüldü.

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RUSYA'DAN NATO'YA DA GÖZDAĞI

İngiltere'nin Ukrayna'ya silah desteği, Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere Rus yetkililer tarafından daha önce de misilleme tehditleriyle karşılaşmıştı.

Putin, Ukrayna'ya Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılabilecek konvansiyonel silahlar sağlayan NATO üyesi ülkelere yönelik daha sert adımlar atılabileceğini açıklamıştı.

Rusya'nın İngiltere'ye yönelik son açıklaması, NATO ile Moskova arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

BALTIK DENİZİ'NDE RUS SAVAŞ GEMİSİ HAREKETLİLİĞİ

Rusya geçtiğimiz hafta Baltık Denizi'nde seyir ve hipersonik füzelerle donatılmış bir savaş gemisini Almanya'ya bağlı Fehmarn Adası yakınlarında konuşlandırdı.

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Nükleer kapasiteye sahip Zircon hipersonik füzeleri taşıdığı belirtilen Amiral Kasatonov fırkateyninin, Kremlin'in İngiliz ve Avrupa Birliği ülkelerine ait gemilere yönelik tehditlerinin ardından bölgede görülmesi dikkat çekti.

Baltık Denizi'nde gerçekleşen bu hareketlilik, Rusya ile NATO arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde değerlendirildi.

RUSYA'NIN YENİ İHA ÜSLERİ İDDİASI

The Telegraph'ın haberine göre Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yüksek teknolojiye sahip İHA'ların üretildiği gizli üsler kuruyor.

Haberde, bu tesislerde NATO topraklarının derinliklerine kadar ulaşabilecek menzile sahip İHA'ların geliştirildiği ve üretildiği öne sürüldü.

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Bu gelişmeler, Rusya ile İngiltere arasındaki gerilimin yanı sıra Moskova ile NATO arasındaki uzun vadeli güvenlik risklerinin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu.