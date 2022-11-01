Rusya'dan İngiltere'ye bir suçlama daha!

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Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Akım1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen saldırılara İngiltere'nin dahil olduğu iddia edildi.

Kremlin, İngiltere'nin söz konusu saldırıları koordine ettiğini öne sürdü.

HENÜZ BİR KARAR ALINMADI

Kremlin, ayrıca boru hatlarının onarılıp onarılmayacağı konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE SUÇLAMALAR

Rusya Savunma Bakanlığı2 gün önce yaptığı açıklamada boru hattındaki saldırıların İngiliz donanma personeli tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Rusya'nın bu olayı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin gündemine getireceğini belirterek, Rusya'nın "Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Rusya Federasyonu'na karşı işlenen bir dizi terör saldırısına ve İngiltere'nin bunlara katılımına" dikkat çekmek istediğini söylemişti.

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İNGİLTERE'DEN YALANLAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın iddiası sonrası açıklamada bulunarak Moskova'nın Ukrayna'nın yasadışı işgalinin ele alınmasını önlemeye çalıştığını ifade eden bir açıklamada bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında "RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yasa dışı işgalinin ele alınmasını azaltmak için, destansı bir ölçekte yanlış iddialarda bulunmaya başvuruyor. Bu uydurulmuş hikaye, Batı'dan çok Rus hükümeti içinde devam eden tartışmalar hakkında daha fazla şey söylüyor" ifadelerini kullandı.



KISMİ SEFERBERLİK SONA ERDİ

Kremlin'in açıklamasında kısmi seferberliğin sona erdiği belirtildi ve "Putin'in bu konuda kararname yayınlamasına ihtiyaç yok" ifadeleri yer aldı.