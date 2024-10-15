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Rusya'dan ilginç karar: Norveç konsolosluğu kapanacak mı?

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#Rusya#Norveç#Konsolosluk
Rusyadan ilginç karar: Norveç konsolosluğu kapanacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 12:30

Rusya, Norveç'teki diplomatik temsilci sayısını 17 Ekim'e kadar 2'ye düşürme kararı aldı. Norveç Dışişleri Bakanlığı, bu kararın diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili olmadığını ve iki ülke arasında diyalog kurma amacını vurguladı.

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Rusya, Norveç’teki diplomatik temsilci sayısını azaltma kararı aldı.

Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Norveç makamlarının talebi üzerine ülkedeki konsolosluk personeli sayısının 17 Ekim’e kadar 2’ye düşürüleceği belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, bu kararın diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili olmadığı ifade edilerek, her iki ülkede de diplomatik bir varlık sağlamak için Rusya ile diyalog kurulduğu kaydedildi.

Norveç yönetimi, Nisan 2023’te Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği'ndeki 15 personeli artan istihbarat tehdidi nedeniyle istenmeyen kişi ilan etmişti. Rusya ise Norveç'in kararını "son derece düşmanca bir adım" olarak nitelendirmişti.

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#Rusya#Norveç#Konsolosluk

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