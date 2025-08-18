Rusya'dan İHA ve füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Haberin Devamı

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürürken, Rusya bir kez daha Ukrayna’yı vurdu.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın gece saatlerinde Harkiv kentine İHA ve balistik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yetkililer, saldırılarda 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Harkiv Bölge Valisi Oleh Synehubov, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyardı.