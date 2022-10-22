Rusya'dan Herson çağrısı: 'Durum tehlikeli, derhal terk edin'

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8 ayı geride bırakan Ukrayna savaşı, Kiev'in kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz ile yeni bir aşamaya girdi.



RUSYA'NIN KALESİ HERSON'DA 88 YERLEŞİM ALANI GERİ ALINDI



İki taraf arasındaki çatışmalar Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yoğunlaşırken, Kremlin savunma hattını güçlendirerek Herson'u bir kale haline getirdiğini iddia etti.



Rusya'nın bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna ordusunun işgal altındaki toprakları geri kazanmayı sürdürdüğünü söyleyerek, Herson'da 88 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını bildirdi.



Rusya'nın bölgedeki sivil halkı boşaltması 'büyük çatışma' endişelerini artırdı

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Rusya'nın işgalde ele geçirdiği ilk büyük şehir olan Herson Ukrayna için de Rusya için de büyük bir önem taşıyor.Uluslararası ajansların geçtiği son bilgilere göre Ukrayna ordusu Dnipro Nehri'ni geçerek ilerleyişini hızlandırdı.Ukrayna ordusununyaptığı açıklamaya göre, Kremlin cephe birliklerini güçlendirmek için çevredeki bölgeye 2.000 kadar asker gönderdi ancak bu çabalar Ukrayna ordusunun ilerleyişini durduramadı.Kentte patlak vermesi beklenen büyük çatışma öncesi bugün Rus yanlısı yerel yetkililer acil bir çağrı yayınlayarak sivillereuyarısında bulundu.Telegram'da yayınlanan uyarıdaifadesi yer aldı.Herson Şubat ayındaki işgalin ilk günlerinden beri Rusların elinde. Şehir, aynı adı taşıyan bir bölgenin başkenti ve Rusya Devlet BaşkanıPutin'in geçen ay yasadışı bir şekilde ilhak ettiği dört bölgeden biri.Şehirde yer alan Dnipro Nehri, savaşta önemli bir yere sahip çünküerzak, asker ve sivil geçişleri gibi kritik işlevlere hizmet ediyor.

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