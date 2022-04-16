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Rusya'dan Harkov ve Luhansk bölgesine saldırı: 1 ölü 18 yaralı

#Rusya#Harkov#Luhansk
Rusyadan Harkov ve Luhansk bölgesine saldırı: 1 ölü 18 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisi de Rusya'nın hedefi oldu.

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Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, sadece askeri noktalar değil sivil yerleşim alanları da hedef alınıyor.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov kentinin Valisi Oleg Sinegubov Rusya'nın saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ruslar Harkov bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Harkov’un merkez semtlerinden birine yeniden saldırı düzenlendi. Yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. An itibariyle arama kurtarma ekipleri görevinin başında. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını istiyorum çünkü düşman sivil alanlara saldırılarını artırdı. Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın” dedi.

Saldırı ile ilgili açıklama yaparak bölgeden görüntüler paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, “Rus saldırıları nedeniyle 11.36 civarında gelen ihbar üzerine personellerimiz olay yerine sevk edildi. Yönetim binasına isabet eden bomba sonucunda çıkan yangına, 50 personel ve 9 teknik araçla müdahale edildi. Bölgede yaşayanlardan 65’i güvenli yerlere tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Rusyadan Harkov ve Luhansk bölgesine saldırı: 1 ölü 18 yaralı

LUHANSK'TA PETROL REFİNERİSİ VURULDU

Öte yandan,  Rus birlikleri Luhansk'ta bulunan bir petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergiy Gayday, “Rusya Lısıçansk kentinde bir petrol rafinerisini hedef aldı. Saldırı sonucu çıkan yangın 5 bin metrekarelik alana yayıldı. Söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Bu rafineriye düzenlenen ilk saldırı değil. Düşman sistematik olarak buraya saldırıyor. Ayrıca sivil yerleşim alanlarını da hedef almaya devam ediyorlar. Bundan dolayı sığınaklarda kalın” dedi.

Yangın çıkan rafineriden paylaşılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın bölgeyi sardığı görüldü.

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#Rusya#Harkov#Luhansk

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