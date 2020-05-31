Rusya’dan Hafter’e para, Esad’dan toprak talebi

Rusya’nın Libya krizine sadece silah ve uçak yollayarak değil, kaçak para basarak da müdahil olduğu ortaya çıktı. 26 Mayıs’ta Malta üzerinden Libya’ya gitmekte olan gemide Rusya darphanesi tarafından darbeci Halife Hafter için bastırılmış 1.1 milyar dolar değerinde Libya Dinarı ele geçirildiği bildirildi. Malta’daki operasyonla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı özel açıklama yayınlayarak, “ABD, Birleşmiş Milletler ve diğer partner ülkelerle Libya egemenliğine yönelik bu saldırıyı bertaraf etmek için girişim başlatacak” dedi. 2016 yılında Hafter ile anlaşan Rusya, Tobruk’taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi için para bastığını gizlemiyor. 4 yılda Tobruk için 9.5 milyar dolar değerinde para basıp gönderdiği resmi kayıtlarda yer alıyor. Bu paraların kaçak olmadığını savunan Rusya, Libya’da meşru Trablus yönetiminin Tobruk Dinarını yasadışı ilan etmediğini gösteriyor.

SURİYE HAMLESİ

Moskova’dan ikinci hamle Suriye konusunda atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nı görevlendirerek Şam yönetimiyle yapılacak görüşmelerde Hmeymim hava üssüyle Tartus limanı çevresinde Rus tarafına daha fazla toprak verilmesinin sağlanmasını istedi.