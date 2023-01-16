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Rusya'dan gözdağı! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Haritadan sileriz...'

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#Rusya#İngiltere#Almanya
Rusyadan gözdağı İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı Haritadan sileriz...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 16:38

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah ve tank gönderme kararı almasını 'kırmızı çizginin aşılması' olarak yorumlayan Rusya, Belgorod nükleer denizaltısında konuşlandırılacak ‘Poseidon’ torpidoları için ilk nükleer savaş başlığının üretildiğini duyurdu.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılına girmek üzereyken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin aylardır Batılı müttefiklerinden istediği tank ve ağır silah yardımı için Fransa'nın attığı adımı İngiltere ve Almanya takip etti.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE... UKRAYNA'YA SİLAH YAĞIYOR

Alman Hükümeti, bugün Ukrayna’ya ulaştırılması planlanan askeri yardımların listesini yayınladı. Listede 40 Marder tipi piyade savaş aracı, Patriot hava savunma sistemi ve füzeleri, 100 bin ilk yardım kiti ve gözetleme amacıyla kullanılan 114 insansız hava aracı yer aldı.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna’ya önümüzdeki günlerde 14 adet “Challenger-2” tanklarıyla 30 adet 155 milimetrelik “AS-90” obüs topları gönderileceği belirtildi.

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İngiltere-Almanya ve Fransa'nın yanı sıra Polonya da Ukrayna’ya belirli miktarda Alman yapımı “Leopard” tankları göndermeyi planlıyor. ABD ise “Abrams” tanklarının gönderilmesi için düğmeye bastı.

Rusyadan gözdağı İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı Haritadan sileriz...
Belgorod denizaltısı yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar ilerleme özelliğine sahip

 RUSYA'DAN GÖZDAĞI

Batı'dan peş peşe gelen açıklamalara Rusya'nın tepkisi gecikmedi.

Rus haber ajansı Tass bugün 'Kıyamet silahı' olarak da bilinen Belgorod nükleer denizaltısında konuşlandırılacak ‘Poseidon’ torpidoları için ilk nükleer savaş başlığının üretildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan bir savunma kaynağının devlet haber ajansına verdiği demeçte, "Poseidon torpidoları için ilk nükleer savaş başlığı üretildi. Belgorod denizaltısı bunları yakın gelecekte teslim alacak." ifadeleri yer aldı.

Rusyadan gözdağı İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı Haritadan sileriz...

Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.

TÜM KIYI ŞERİDİNİ YOK EDEBİLİR

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Hem ABD hem de Rusya'dan askeri yetkililerin açıklamalarına göre Poseidon, ürettiği radyoaktif tsunamilerle tüm kıyı şeridini yok edebilir.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poseidon'u ilk olarak 2018 yılında duyurdu. Yeni silahını nükleer güç kaynağına sahip, stratejik bir silah olarak tanımlayan Rus lider açıklamasında "Yüksek manevra kabiliyetine sahip ve neredeyse yok edilemezler. Bugün dünyada onlara karşı koyabilecek hiçbir silah yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rusyadan gözdağı İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı Haritadan sileriz...

İNGİLTERE VE ALMANYA KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI:HARİTADAN SİLEBİLİRİZ

Nükleer savaş başlığının üretilmesine ilişkin haberler Rus basınında kendine geniş yer buldu.

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Devlet kanalı Rossiya 1'de Poseidon'un tanıtıldığı bir programa katılan emekli general Andrey Gurulev İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndermesi ile kırmızı çizginin aşıldığını öne sürdü ve tehditler savurdu.

İngiltere'yi 'kendini beğenmişlikle' suçlayan Gurulev, ülkesinin nükleer silahlar olmadan da Londra'yı haritadan silebileceğini iddia etti. 

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#Rusya#İngiltere#Almanya

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