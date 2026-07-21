Rusya'dan gövde gösterisi: Tansiyon bir anda yükseldi... Gerçek mermi ile tatbikat

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Rusya'ya ait Neustrashimy fırkateyni, İngiltere'nin Plymouth kenti açıklarında uluslararası sularda gerçek mühimmatlı topçu tatbikatı gerçekleştirdi. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Tyne devriye gemisi tarafından takip edilen Rus savaş gemisinin hamlesi, savunma kaynakları tarafından "son derece alışılmadık" olarak değerlendirildi.

RUS GEMİSİNDEN MANŞ DENİZİ'NDE GERÇEK MERMİLİ TATBİKAT

Rus savaş gemisi Neustrashimy, Pazartesi günü Plymouth'un yaklaşık 40 deniz mili güneyinde, Manş Denizi'nde ateş açtı. Tatbikat öncesinde Rus komutanların, kendisini takip eden İngiliz savaş gemisine güvenli mesafeye çekilmesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine HMS Tyne'ın mesafeyi artırdığı ve Rus fırkateyninin uluslararası sularda yaklaşık 30 dakika süren gerçek mühimmatlı atış tatbikatı yaptığı belirtildi.

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İngiliz savunma kaynakları, Manş Denizi'nin yoğun gemi trafiğine sahip bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu tür tatbikatların genellikle daha açık sularda yapıldığını vurguladı.

Bir savunma kaynağı, "Rus gemisinin Manş Denizi'nde bu tür bir tatbikat gerçekleştirmesi oldukça alışılmadık bir durumdu" ifadelerini kullanarak, "Uluslararası sular olmasına rağmen Manş Denizi yoğun bir gemi trafiği güzergahıdır. Bu tür tatbikatlar normalde daha açık sularda yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA BİZE MEYDAN OKUMAYA ÇALIŞIYOR" YORUMU

Tatbikatın, İngiltere'de yeni Başbakan Andy Burnham'ın göreve başladığı gün gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Savunma çevreleri, Moskova'nın bu hamlesini İngiltere'ye yönelik bir güç gösterisi ve siyasi mesaj olarak yorumladı.

Bir kaynak, "Rusya'nın bize meydan okumaya çalıştığını tahmin edebilirsiniz. Sınırın nerede olduğunu biliyorlar ve bize bunu hatırlatmak için daha açık tatbikatlar ve eğitimler yapmaya başladılar" dedi.

Rus savaş gemisinin olay sırasında Fransız deniz kuvvetlerine ait bir uçak tarafından da takip edildiği bildirildi.

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SİLAH KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 130 metre uzunluğundaki ve 3 bin 450 ton ağırlığındaki Neustrashimy fırkateyni, gelişmiş silah sistemleriyle donatılmış durumda.

Gemide 100 milimetrelik ana top, gemisavar seyir füzeleri, torpidolar ve yakın menzilli hava savunma sistemleri bulunuyor. Ana topun dakikada yaklaşık 50 atış yapabildiği belirtilirken, tatbikat sırasında hangi silahların kullanıldığı ise henüz açıklanmadı.

Rus Baltık Filosu'na bağlı olan gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebat görev yapıyor. 33 yıl önce Rus donanmasına katılan fırkateyn, son dönemde İngiltere çevresindeki Rus deniz faaliyetlerinin artmasıyla yeniden gündeme geldi.

İNGİLİZ DONANMASI: "FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus gemisinin tatbikat boyunca izlendiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kraliyet Donanması tarafından takip edilen bir Rus savaş gemisi, dün Plymouth'un yaklaşık 40 deniz mili güneyindeki uluslararası sularda gerçek mühimmatlı bir silah tatbikatı gerçekleştirdi" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Kraliyet Donanması söz konusu tatbikatı baştan sona izledi, geminin faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor ve İngiltere'nin ulusal güvenliğini korumaya hazır durumda" ifadeleri kullanıldı.

MANŞ DENİZİ'NDE GERİLİM ARTIYOR

Rus savaş gemilerinin 2026 yılı boyunca İngiliz sularına yakın bölgelerdeki faaliyetleri dikkat çekti. Geçtiğimiz ay Amiral Grigorovich adlı başka bir Rus fırkateyni, Wight Adası'nın güneyinde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti.

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Öte yandan İngiltere ile Rusya arasındaki deniz gerilimi, geçtiğimiz ay Manş Denizi'nde Rusya bağlantılı bir petrol tankerine el konulmasının ardından daha da yükselmişti.

İngiliz basını, Rus savaş gemilerinin zaman zaman petrol tankerlerine refakat ettiğini, bazı durumlarda ise İngiliz donanmasının kaynaklarını izleme faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla bölgede varlık gösterdiğini ileri sürdü.

İngiliz basınından ayrıca, gerçekleşen tatbikatın, İngiltere'nin yeni hükümeti ve Savunma Bakanı Wes Streeting için ilk önemli askeri sınamalardan biri olduğu öne sürüldü.