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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Rusya'dan gerilimi arttıracak hamle

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Rusya'dan gerilimi arttıracak hamle

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da tatbikat düzenlediği bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birlik, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldı.

Bu birliğin, Kırım'daki bir poligonda tatbikat yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimleri kapsamında taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

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