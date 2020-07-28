Rusya’dan gelen turiste test şartı

İlk uçuşların Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don’dan Ankara ve İstanbul’a yapılacağını duyuran Karaismailoğlu, 10 Ağustos’tan itibaren de Rusya’dan tarifeli ve charter seferlerin Antalya, Bodrum ve Dalaman Havalimanlarına olacağını ifade etti. Uçuşların koronavirüs önlemleriyle yapılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Rusya’ya gidecek yolcu ve mürettebatın en fazla 3 gün önce PCR metodu ile koronavirüs testi yaptırmış olmaları gerektiğini vurguladı. Karaismailoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Negatif sonuçlu testinin ibraz edilememesi durumunda ise Rusya’ya giden yolcular, varışlarından itibaren 3 gün içinde bir laboratuvar testine tabi tutulacaklar. Tüm yolcular uçuş esnasında İngilizce/Rusça dillerinde bir anket dolduracaklar. Negatif PCR testini teyit eden herhangi bir belgesi olmayan yolcuların uçağa binişlerine havayollarınca izin verilmeyecek.”

KUVEYT, HİNDİSTAN, G. AFRİKA

İç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını belirten Karaismailoğlu, yurtdışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, “1 Ağustos itibarıyla Rusya’nın yanısıra Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşları başlayacak. Salgının seyrine bağlı olarak, Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor” dedi.