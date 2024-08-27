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Rusya'dan Fransa'ya 'Durov' çağrısı: 'Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor'

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#Rusya#Fransa#Telegram
Rusyadan Fransaya Durov çağrısı: Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 16:00

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, siber suçlar birimi tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov’a yöneltilen suçların çok ciddi olduğunu belirterek, “Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor” dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma çerçevesinde Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov hakkında açıklama yaptı.

Peskov, Rusya’nın Durov’a Rus vatandaşlığı nedeniyle gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu, ancak Fransa vatandaşlığının da olmasının durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Peskov, “Suçlamalar gerçekten de çok ciddi. Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik doğrudan bir girişim olacaktır” dedi.

Peskov, Durov’un davasının büyük bir şirketin başkanına gözdağı olarak görülebileceğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Durov’a gözaltına alınmasında siyasi bir neden olmadığı yönündeki iddiasına ise şüpheyle yaklaştı.

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#Rusya#Fransa#Telegram

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