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Rusya'dan flaş 'nükleer savaş' açıklaması... Bu sözlerle gözdağı verdi!

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#Ukrayna Savaşı#Medvedev#Rusya
Rusyadan flaş nükleer savaş açıklaması... Bu sözlerle gözdağı verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 14:37

Ukrayna savaşı Donbass çevresinde şiddetlenirken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den gözdağı gibi açıklamalar geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş 11 aydır hız kesmeden devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da kaybetmesinin ağır sonuçları olacağının altını çizdi.

'Konvansiyonel savaşlarda yenilgiye uğrayan bir nükleer güç, nükleer savaşın fitilini ateşleyebilir' diyen Medvedev adeta 'yenilirsek nükleer silah kullanabiliriz' mesajı verdi.

Medvedev, 'Nükleer güçler kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları asla kaybetmezler' dedi.

Rusya'nın Ukrayna savaşını kaybetmesi durumunda nükleer silah kullanması pek çok askeri uzman tarafından 'kâbus senaryosu' olarak lanse ediliyor. 

Medvedev, AB'nin yıkılacağından ABD'de iç savaşın çıkacağına kadar birçok kehanette bulunmuştu.

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'NÜKLEER BALTIK' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

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TOPYEKÛN SALDIRI TEHDİDİ

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı.

Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarının bir parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

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#Ukrayna Savaşı#Medvedev#Rusya

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