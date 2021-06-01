MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan flaş NATO hamlesi
GeriDünya Rusya'dan flaş NATO hamlesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.06.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Rusya'dan flaş NATO hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan flaş NATO hamlesi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'yu hedef alarak çok sert açıklamalarda bulundu. Şoygu, 'Rusya, NATO'ya karşılık olarak batı sınırına yeni askeri birimler yerleştirecek' dedi.

Son dönemde tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya NATO ilişkileri şimdi de Rusya'dan gelen yeni açıklamalar ile sarsıldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'yu hedef aldı. NATO iyesi komşu ülkelerde askeri eylemlerin arttığını ifade eden Şoygu, yeni planını açıkladı.

Bakan, Rusya'nın batı bölgelerinde, 20'ye yakın yeni askeri birim oluşturacaklarını belirtti.

Putin açıkladı: Rusyanın yeni silahları Suriyede test ediliyor
Putin açıkladı: Rusya'nın yeni silahları Suriye'de test ediliyor

Bu durumun dünyadaki güvenlik sistemin yerle bir ettiğini öne süren Şoygu şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor.'

Şoygu NATO'nun bölgedeki artan askeri varlığını kanıtlamak için somut örnekler de paylaştı.

25
Son dakika haberler... Rusya uyarılara aldırmıyor, ipler geriliyor: Kuzey Kutbunda gövde gösterisi
Son dakika haberler... Rusya uyarılara aldırmıyor, ipler geriliyor: Kuzey Kutbu'nda gövde gösterisi!

Bakan, ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa uçuşlarının son 7 yıl içerisinde 14 kat artırdığının altını çizdi.

NATO ve ABD'nin Ukrayna'dan yana tavır alması ile gerilen ilişkiler ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması ile zirveye ulaşmıştı.

Şoygu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise 'ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor demişti.

 

 

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi