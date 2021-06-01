Rusya'dan flaş NATO hamlesi

Son dönemde tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya NATO ilişkileri şimdi de Rusya'dan gelen yeni açıklamalar ile sarsıldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'yu hedef aldı. NATO iyesi komşu ülkelerde askeri eylemlerin arttığını ifade eden Şoygu, yeni planını açıkladı.

Bakan, Rusya'nın batı bölgelerinde, 20'ye yakın yeni askeri birim oluşturacaklarını belirtti.

Bu durumun dünyadaki güvenlik sistemin yerle bir ettiğini öne süren Şoygu şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor.'

Şoygu NATO'nun bölgedeki artan askeri varlığını kanıtlamak için somut örnekler de paylaştı.

Bakan, ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa uçuşlarının son 7 yıl içerisinde 14 kat artırdığının altını çizdi.

NATO ve ABD'nin Ukrayna'dan yana tavır alması ile gerilen ilişkiler ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması ile zirveye ulaşmıştı.

Şoygu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise 'ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor demişti.

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