Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
En büyük korku gerçek oldu Dünya AY 4.2 ile sarsıldıEn büyük korku gerçek oldu! Dünya AY 4.2 ile sarsıldı#Koronavirüs
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
İlk radikal karar resmen açıklandı Yeni dönem başlıyor...İlk radikal karar resmen açıklandı! Yeni dönem başlıyor...#Newcastle United
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusyadan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdiRusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!#Koronavirüs
Müjdeyi Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Teslim edildiMüjdeyi Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Teslim edildi#AKSUNGUR
Büyükelçilerin ‘Kavala’ çağrısına tepki: Size mi kalmış Bu hadsizlik, terbiyesizliktirBüyükelçilerin ‘Kavala’ çağrısına tepki: Size mi kalmış! Bu hadsizlik, terbiyesizliktir#AK Parti
Domuzdan insana Dünyada bir ilkDomuzdan insana! Dünyada bir ilk#ABD
Mahkemede her şeyi anlattı, Valbuena çok sinirlendiMahkemede her şeyi anlattı, Valbuena çok sinirlendi#Valbuena Benzema
Fatimenin korkunç ölümü Babadan yürek yakan sözlerFatime'nin korkunç ölümü! Babadan yürek yakan sözler#Kilis
Kâbus bitmiyor Ölüm rekorları sonrası 60 yaş üzeri için kararKâbus bitmiyor! Ölüm rekorları sonrası 60 yaş üzeri için karar #Koronavirüs
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren mesajlarEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren mesajlar#İstanbul
İhanet sonrası sürpriz gelişme Gece yarısı paylaştı...İhanet sonrası sürpriz gelişme! Gece yarısı paylaştı...#Wanda Nara
Koronavirüs olana 50 bin TL... Beklenen açıklama geldiKoronavirüs olana 50 bin TL... Beklenen açıklama geldi!#Koronavirüs
Ödül gecesinde kadın ünlüler buluşmasıÖdül gecesinde kadın ünlüler buluşması#Hailey Baldwin
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan flaş NATO açıklaması

#Rusya #NATO#Dünya
Rusyadan flaş NATO açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarının yakınında askeri altyapısını güçlendirdiğini ve askeri-politik durumun zorlaştığını söyledi.

Haberin Devamı

Şoygu, Rusya-Belarus savunma bakanlıkları çalışanlarının ortak toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin batısındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu bölgede askeri-politik durumun zorlaştığını belirten Şoygu, "NATO blokunun ileri varlığı Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınında artıyor. NATO'nun askeri altyapısı geliştiriliyor. Silah, askeri teknik malzeme stokları oluşturuluyor. Askeri birliklerin yerleşimi için çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Polonya ve Baltık ülkelerine ABD’nin zırhlı kara birlikleri ve dört çok uluslu taburun konuşlandığı bilgisini paylaşan Şoygu, İttifak'ın bazı karargahlarının da Romanya, Polonya ve Letonya'da kurulduğunu belirtti.

Şoygu, İttifak'ın liman ve havaalanı altyapı kapasitelerinin de güçlendirildiğine dikkati çekti. NATO'nun birincil angajman kuvvetlerinin gücünün 25 bin askerden 40 bin askere çıktığını aktaran Şoygu, Romanya ve Polonya'da ABD'nin Aegis Ashore füze savunma sistemleri kurduğunu ifade etti.

NATO hava kuvvetlerinin Rusya sınır bölgesindeki keşif ve taktik uçaklarının uçuş sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını aktaran Şoygu, NATO'nun himayesinde askeri eğitim ve harekat yoğunluğunun yüksek olduğunun altını çizdi.

Haberin Devamı

Şoygu, her yıl Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin batı sınırlarında Rusya ile çatışma senaryosuna dayanan 30'dan fazla tatbikat düzenlendiğini de vurguladı.

Batı'nın Rusya ve Belarus'a yönelik askeri tehditlerinin yanı sıra siyasi ve ekonomik olarak da baskı yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, bu koşullar altında iki devletin ortaklaşa misilleme önlemler almak zorunda olduğunu söyledi.

Şoygu, "Bu önlemlerden birisi Yeni Rusya-Belarus Birlik Devleti askeri doktrini. Hazırlanan bu doktrinin yakın bir zamanda Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında kabul edilmesi planlanıyor." diye konuştu.

İlgili Haberler:

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!Bir taksi plakası bir kişinin olacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya #NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!