Rusya'dan flaş NATO açıklaması

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Şoygu, Rusya-Belarus savunma bakanlıkları çalışanlarının ortak toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin batısındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu bölgede askeri-politik durumun zorlaştığını belirten Şoygu, "NATO blokunun ileri varlığı Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınında artıyor. NATO'nun askeri altyapısı geliştiriliyor. Silah, askeri teknik malzeme stokları oluşturuluyor. Askeri birliklerin yerleşimi için çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Polonya ve Baltık ülkelerine ABD’nin zırhlı kara birlikleri ve dört çok uluslu taburun konuşlandığı bilgisini paylaşan Şoygu, İttifak'ın bazı karargahlarının da Romanya, Polonya ve Letonya'da kurulduğunu belirtti.

Şoygu, İttifak'ın liman ve havaalanı altyapı kapasitelerinin de güçlendirildiğine dikkati çekti. NATO'nun birincil angajman kuvvetlerinin gücünün 25 bin askerden 40 bin askere çıktığını aktaran Şoygu, Romanya ve Polonya'da ABD'nin Aegis Ashore füze savunma sistemleri kurduğunu ifade etti.

NATO hava kuvvetlerinin Rusya sınır bölgesindeki keşif ve taktik uçaklarının uçuş sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını aktaran Şoygu, NATO'nun himayesinde askeri eğitim ve harekat yoğunluğunun yüksek olduğunun altını çizdi.

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Şoygu, her yıl Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin batı sınırlarında Rusya ile çatışma senaryosuna dayanan 30'dan fazla tatbikat düzenlendiğini de vurguladı.

Batı'nın Rusya ve Belarus'a yönelik askeri tehditlerinin yanı sıra siyasi ve ekonomik olarak da baskı yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, bu koşullar altında iki devletin ortaklaşa misilleme önlemler almak zorunda olduğunu söyledi.

Şoygu, "Bu önlemlerden birisi Yeni Rusya-Belarus Birlik Devleti askeri doktrini. Hazırlanan bu doktrinin yakın bir zamanda Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında kabul edilmesi planlanıyor." diye konuştu.