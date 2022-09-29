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Rusya'dan flaş Kuzey Akım açıklaması

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#Kuzey Akım 2#Rusya#Dünya
Rusyadan flaş Kuzey Akım açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 15:24

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntılar sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün bölgenin hangi istihbarat örgütünün kontrolü altında olduğunu açıkladı.

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Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntılar dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Söz konusu sızıntılarda sabotaj olasılığı her geçen gün kuvvetlenirken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Moskova'dan daha önce yapılan açıklamada sızıntı nedeniyle Rusya'nın suçlanmasının büyük bir 'aptallık' olduğu belirtilmiş ve söz konusu iddiaların BM Genel Kurulu'na taşımanın planlandığı duyurulmuştu.

Moskova yönetimi boru hattına sabotaj iddialarını ciddiye aldıklarını 'endişe duyduklarını' söylerken söz konusu sızıntıların arkasında ABD'nin olabileceğini iddia etmişti.

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Bu açıklamalardan saatler sonra Rusya suçlamaların dozunu artırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün Soloviev Live TV programına verdiği demeçte, sızıntıların tamamen ABD istihbarat teşkilatları tarafından kontrol edilen bir bölge olan Danimarka ve İsveç'in münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

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Rusyadan flaş Kuzey Akım açıklaması

Zakharova'nın bu sözleri Rusya'nın direkt olarak ABD'yi hedef alan ilk açıklaması olarak kayıtlara geçti.

BIDEN BÖYLE TEHDİT ETMİŞTİ: ORTADAN KALDIRIRIZ

Boru hattındaki sızıntılar akıllara ABD Başkanı Biden'ın Şubat ayında yaptığı açıklamayı getirdi.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya’nın St Petersburg kenti yakınlarından başlayıp, Baltık Denizi’nin altından 1200 kilometre boyunca Almanya’nın kuzeydoğusuna uzanıyor.

Ukraya savaşı başlamadan haftalar önce Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda 'Kuzey Akım 2'nin ortadan kaldırılacağını' belirtmişti.

Muhabirin ''Bunu tam olarak nasıl yapacaksınız' sorusu üzerine Biden şu ifadeleri kullanmıştı;

'Bunu yapabiliriz. Size söz veriyorum.'

BİR SIZINTI DAHA TESPİT EDİLDİ

Karşılıklı suçlamalar devam ederken bugün İsveç boru hattında 4. sızıntının tespit edildiğini duyurdu. Her iki boru hattı da şu anda çalışmıyor.

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Kuzey Akım 2 hattı projesi Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde rafa kaldırıldı ve Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattını bakım yapılacağı gerekçesiyle kapattı.

Ancak her iki boru hattı da doğalgazla dolu.

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