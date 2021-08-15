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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması

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Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.

Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." 

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