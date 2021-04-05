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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.04.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

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Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rusya'dan Ukrayna sınırında yaşanan kriz ile ilgili yapılan açıklamada Moskova ve Washington'un en yüksek seviyede iletişim halinde olduğunu bilgisine yer verildi.

Rusya Ukrayna sınırındaki kriz ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda üst düzeyde temas kurduğunu söyledi.

Interfax'ta yer alan haberde Ryabkov, Moskova'nın Washnington'u endişelenecek bir şey olmadığı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Kremlin geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna sınırına birlik ve askeri araç konuşlandırmasının Moskova'nın kendi güvenliği için olduğunu, bunun başkalarına tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde Kremlin Sözcüsü Peskov, sınırdaki askeri hareketliliğin endişeye sebep olmaması gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’na (Rossotrudniçestvo), Volga-Dnepr ve diğer bazı Rus şirketlere yönelik yaptırım uygulama kararını yürürlüğe koymuştu.

Kararın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Muhtemelen yakında Ukrayna ile karşılıklılık için yer kalmayacak bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Orada olan her şeyi keseceğiz, bu kötü bir şey” ifadelerine vermişti.

 

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