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Rusya'dan F-16'lara tehdit: Vurulacaklar... Uçaklar Ukrayna'ya ulaştı mı?

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#Dimitri Peskov#Vladimir Putin#Rusya
Rusyadan F-16lara tehdit: Vurulacaklar... Uçaklar Ukraynaya ulaştı mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 13:44

NATO müttefiklerinin tedarik sözü verdiği F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığı öne sürülürken Rusya'dan sert bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, F-16'lar hakkında 'vurulacaklar' dedi.

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Krelim Yönetimi  Ukrayna'ya teslim edildiği iddia edilen F-16'ların savaş alanında etkisiz olacağını ve hepsinin düşürüleceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... Ama tabii ki bu teslimatların cephedeki olayların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Mart ayında Rusya'nın NATO ile savaşmayacağını ancak F-16'ların düşürüleceğini belirtmişti. 

Rusyadan F-16lara tehdit: Vurulacaklar... Uçaklar Ukraynaya ulaştı mı

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov 

UÇAKLAR UKRAYNA'YA ULAŞTI İDDİASI 

Kremlin bu açıklamayı uçakların Ukrayna'ya ulaştığının iddia edilmesinin ardından yaptı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu." ifadesine yer vermişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise "Bu konu hakkında hiçbir yorum yapmayacağız" demişti. 

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ZELENSKİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ 

Ukrayna, iki yıldan fazla bir süredir Batılı müttefiklerinden ABD yapımı F-16 savaş uçakları istiyor. Bu uçaklar, uzun süredir Kiev'in Batılı destekçilerinden talep ettiği askeri teçhizat listesinin en önemli parçası olarak görülüyor.
Rusya'nın son aylarda yoğun hava saldırıları düzenlediği bir ortamda, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müttefikleriyle yaptığı toplantılarda gündeminin en başına Ukrayna'nın hava savunmasının iyileştirilmesi ihtiyacını gündeme getirdi.

'130 F-16'YA İHTİYAÇ VAR' 

Zelenski, Mayıs ayında AFP'ye verdiği röportajda, Ukrayna'nın Rus havacılığıyla eşit şartlara ulaşabilmesi için yaklaşık 130 F-16'ya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak Bazı NATO ülkeleri, toplamda 100 civarında F-16 savaş uçağı tedarik etme sözü verdi. Bu ülkeler aylardır Ukraynalı pilotlara ve mürettebata eğitim veriyor.
Hızı, manevra kabiliyeti ve menzili ile övülen ABD yapımı F-16'ların gelmesiyle Kiev yönetimi Rus Hava Kuvvetlerine karşı karşı kendisini daha iyi koruyabileceğini umuyor. 

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Rusyadan F-16lara tehdit: Vurulacaklar... Uçaklar Ukraynaya ulaştı mı

NATO SAVAŞA ÇEKİLEBİLİR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 2022'de başladı. Ukrayna, Rus ordusunu Kiev ve Harkov bölgelerinden geri püskürtürken savaş daha çok Ukrayna'nın güney doğusu ve Donbass bölgesine sıkışmış durumda. Rusya ara ara Ukrayna'nın büyük şehirlerine füze ve İHA saldırısı düzenliyor. F-16'ların Ukrayna'ya gelmesinin savaşın seyrini değiştirebileceğini söyleyen uzmanlar, bu uçakların vurulması halinde de NATO'nun savaşa çekilebileceğini dile getiriyor. 

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#Dimitri Peskov#Vladimir Putin#Rusya

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