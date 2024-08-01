Rusya'dan F-16'lara tehdit: Vurulacaklar... Uçaklar Ukrayna'ya ulaştı mı?

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Krelim Yönetimi Ukrayna'ya teslim edildiği iddia edilen F-16'ların savaş alanında etkisiz olacağını ve hepsinin düşürüleceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... Ama tabii ki bu teslimatların cephedeki olayların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Mart ayında Rusya'nın NATO ile savaşmayacağını ancak F-16'ların düşürüleceğini belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov

UÇAKLAR UKRAYNA'YA ULAŞTI İDDİASI



Kremlin bu açıklamayı uçakların Ukrayna'ya ulaştığının iddia edilmesinin ardından yaptı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu." ifadesine yer vermişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise "Bu konu hakkında hiçbir yorum yapmayacağız" demişti.

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ZELENSKİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ



Ukrayna, iki yıldan fazla bir süredir Batılı müttefiklerinden ABD yapımı F-16 savaş uçakları istiyor. Bu uçaklar, uzun süredir Kiev'in Batılı destekçilerinden talep ettiği askeri teçhizat listesinin en önemli parçası olarak görülüyor.

Rusya'nın son aylarda yoğun hava saldırıları düzenlediği bir ortamda, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müttefikleriyle yaptığı toplantılarda gündeminin en başına Ukrayna'nın hava savunmasının iyileştirilmesi ihtiyacını gündeme getirdi.

'130 F-16'YA İHTİYAÇ VAR'

Zelenski, Mayıs ayında AFP'ye verdiği röportajda, Ukrayna'nın Rus havacılığıyla eşit şartlara ulaşabilmesi için yaklaşık 130 F-16'ya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak Bazı NATO ülkeleri, toplamda 100 civarında F-16 savaş uçağı tedarik etme sözü verdi. Bu ülkeler aylardır Ukraynalı pilotlara ve mürettebata eğitim veriyor.

Hızı, manevra kabiliyeti ve menzili ile övülen ABD yapımı F-16'ların gelmesiyle Kiev yönetimi Rus Hava Kuvvetlerine karşı karşı kendisini daha iyi koruyabileceğini umuyor.

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NATO SAVAŞA ÇEKİLEBİLİR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 2022'de başladı. Ukrayna, Rus ordusunu Kiev ve Harkov bölgelerinden geri püskürtürken savaş daha çok Ukrayna'nın güney doğusu ve Donbass bölgesine sıkışmış durumda. Rusya ara ara Ukrayna'nın büyük şehirlerine füze ve İHA saldırısı düzenliyor. F-16'ların Ukrayna'ya gelmesinin savaşın seyrini değiştirebileceğini söyleyen uzmanlar, bu uçakların vurulması halinde de NATO'nun savaşa çekilebileceğini dile getiriyor.