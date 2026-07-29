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Rusya’dan Ermenistan’a: Ya biz ya Avrupa

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan#Rusya#AB
Rusya’dan Ermenistan’a: Ya biz ya Avrupa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile seçimlerin ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde iç siyasete doğrudan müdahale eden bir çağrıda bulundu.

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Putin, Erivan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini mi hedefleyeceğini yoksa Moskova liderliğindeki Avrasya Ekonomik Topluluğu’nda (AET) mı kalacağını belirlemek üzere "en kısa sürede" ülke çapında bir referandum düzenlenmesini istedi.

PAŞİNYAN: ÖNCE BAŞVURU YAPILMALI

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise Paşinyan’ın talebe temkinli yaklaştığı görüldü. Paşinyan, referandumun pratikte ancak Ermenistan’ın AB’ye resmi katılım başvurusunu sunması ve konunun somut bir zemine oturmasının ardından mümkün olabileceğini ifade etti. Erivan parlamentosu daha önce AB sürecini destekleyen düzenlemeyi onaylamış olsa da henüz resmi bir başvuru yapılmadı. Moskova ise Erivan’ın aynı anda hem AB hem de AET bünyesinde yer alamayacağını savunuyor.

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#Ermenistan#Rusya#AB

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