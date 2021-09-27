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Rusya'dan Erdoğan ve Putin zirvesine ilişkin açıklama

#Erdoğan#Putin#RUSYA
Rusyadan Erdoğan ve Putin zirvesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Rusyadan kritik açıklama

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Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak." dedi.

Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.

Peskov, Rus ve Türk işletmelerinin bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.

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#Erdoğan#Putin#RUSYA