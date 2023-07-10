Rusya'dan Erdoğan - Putin görüşmesi açıklaması: Tek umut olmaya devam ediyor

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından savaşta roller değişirken dünya tahıl girişiminin akıbetini merak içerisinde bekliyor.

Milyonlarca insanı ilgilendiren anlaşma günler içinde sonra erecek. Anlaşmanın uzaması için bir kez daha devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenski'yi İstanbul'da ağırladı.

Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Tahıl anlaşmasının uzaması için kritik öneme sahip görüşme ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

Rusya devlet haber ajansı RIA'ya göre, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, önümüzdeki hafta sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması için tek umut olmaya devam ediyor.

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Haberde iki liderin görüşmesi için 'Bugün, bu tek umut olmaya devam ediyor' denildi.

Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma sayesinde tonlarca tahılın Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edilmesi sağlanmıştı...

Müzakerelere aşina isimsiz bir kaynağa atıfta bulunan RIA, anlaşmanın uzatılması konusunda 'iyimserlik olmadığını' bildirdi.

Söz konusu kaynak, 'Uygulamamız, durumu değiştirebilecek olanın iki lider arasındaki müzakereler olduğunu gösteriyor, mevcut zor dönem bir istisna değil' dedi.

Temmuz 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından arabuluculuk edilen Karadeniz anlaşması, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayarak küresel bir gıda krizini önlemeyi amaçlıyordu.

Erdoğan'ın lider diplomasisi yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin süresi 17 Temmuz'da dolacak.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmede tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik sorunların hala çözülemediğini söylemişti.

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Tahıl anlaşmasında Rus tahılının da güvenli koridordan dünya pazarına sunulmasına yönelik maddelerin bulunduğunu ancak şuana kadar sadece bu koridordan Ukrayna tahılının sevk edildiğini belirten Verşinin açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Paketteki bir maddeyi uygulayıp diğeriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu çok önemli. Bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili sorunlar hala çözülmedi. 120 günlük süreç 18 Kasım'da sona eriyor. Verilmesi gereken kararlarda tüm şartları dikkate alıyoruz.'