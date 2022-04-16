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Rusya'dan Dnipro’ya 2 füze saldırısı

#Ukrayna Savaşı#Ukrayna#Füze Saldırısı
Rusyadan Dnipro’ya 2 füze saldırısı

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko’dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini bildiren Reznichenko, “Boş olan bir kümes hayvanı fabrikasını tamamen yok ettiler.

Rusyadan Dnipro’ya 2 füze saldırısı

Fabrikada hiç kimse bulunmuyordu" dedi. Reznichenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında vurulan fabrikaya ait fotoğraflar da ekleyerek yıkımı gözler önüne serdi.

Vali Reznichenko ayrıca, stratejik öneme sahip bir noktanın daha Rusya tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi.

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#Ukrayna Savaşı#Ukrayna#Füze Saldırısı

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