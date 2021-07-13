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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Rusya'dan diplomat adımı: Özbekistan'a tahliye ettiler

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Rusya'dan diplomat adımı: Özbekistan'a tahliye ettiler

Rusya Afganistan’ın kuzeyindeki diplomatlarını Özbekistan’a tahliye etti. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatlar Özbekistan’a yollandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu anda Afganistan'ın Hayratan kentinde bulunan Rusya Federasyonu Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar güvenli şekilde Özbekistan’a tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 100'e yakın Afgan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

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