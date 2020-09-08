Rusya'dan dikkat çeken Navalni açıklaması: "Senaryonun önceden yazıldığına dair..."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Almanya'dan, Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumu hakkında net bilgi ve veri alamadıklarını ifade etti. Zakharova, "Cevap verilmedi. Ne Rusya Başsavcılığının resmi talebine, ne de Omsk doktorlarımızın itirazları hakkında. Hiçbir şey, sıfır. Senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat var" ifadelerini kullandı. Zakharova, Almanyanın Rusyaya bilgi sağlaması gerektiğini vurguladı.



