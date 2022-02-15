Rusya'dan dikkat çeken güvenlik açıklaması: Ukrayna sorunun sadece bir bölümü...

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Ukrayna krizinde tansiyon giderek yükselirken Peskov, Putin'in her zaman müzakere ve diplomasi talebinde bulunduğunu savundu. Peskov, "Aslında Putin, Rusya Fedarasyonu için güvenlik garantileri meselesini açtı. Ukrayna sorunun sadece bir bölümü, Rusya'nın daha büyük olan güvenlik garantileri sorununun bir parçası. Putin tabii ki müzakere etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Putin'e Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda Batı'yla diplomatik diyaloğu için bir şans gördüğünü söylemiş ve diplomatik çabaların sürmesi yolunda tavsiyede bulunduğunu açıklamıştı.