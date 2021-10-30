Yeni kriz kapıda! ABD süre verdi, Rusya 'Cevap veririz' dedi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin gelecek aylarda 55 Rus diplomat ve idari-teknik personelin daha ülkeyi terk etmesini isteyeceğini, diplomatik cephede durumun daha da kötüleşeceğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Zaharova, ABD’deki Rus diplomatik misyonlarına yönelik Washington yönetiminin tavrıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’daki ABD misyonlarında 130 kişinin çalıştığını hatırlattı.

GELECEK AY 55 DİPLOMAT DAHA SINIRDIŞI EDİLECEK

Washington’daki Rus Büyükelçiliğinde, New York’taki iki konsoloslukta ve Houston’daki misyonda toplam 200’den az kişinin çalıştığını vurgulayan Zaharova, "Washington’un 55 diplomat ve idari-teknik çalışanımızın gelecek aylarda ABD'yi terk etmesi yönünde öne sürdüğü talepler göz önüne alındığında ki bu esasen sınır dışı etme anlamına gelir, diplomatik cephede durum daha da kötüleşecek." ifadesini kullandı.

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YANIT VERECEĞİZ

Zaharova, ABD’nin Rus misyonlarına ve çalışanlarına yönelik her türlü düşmanca eylemlerine hızlı, orantılı ancak simetrik olmasını gerektirmeyen yanıt vereceklerini vurguladı.

Son olarak 2 Ağustos’ta, ABD, ülkedeki Rus Büyükelçiliğinde çalışan 24 diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

İki ülke arasında yıl boyunca karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edilmesi nedeniyle 1 Ağustos’tan bu yana da ABD’nin Moskova'daki Büyükelçiliği son 5 yıllık zaman dilimindeki en az personelle çalışmalarını sürdürüyor.

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