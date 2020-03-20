Rusya'dan Corona virüs aşısı hamlesi! Testler başladı

Rus bilim insanlarının Sibirya'da yer alan bir laboratuvardaki hayvanlar üzerinde yeni koronavirüse karşı potansiyel aşı prototiplerini test etmeye başlandığı açıklandı.

Rusya şu ana kadar diğer birçok Avrupa ülkesinden daha az koronavirüs vakası bildirmişti. Ancak rakam son günlerde keskin bir şekilde artmıştı. Virüs teşhisi konan bir kişinin ise ölüm haberi duyurulmuştu.

Novosibirsk kentindeki Vektor Eyalet Viroloji ve Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bilim insanları, altı farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdiler. Hafta başında bu prototiplerin ne kadar etkili olduklarını ve hangi dozlarda uygulanabileceklerini araştırmak için testlere başladılar.

Bilim adamları, 2020'nin son üç ayında bir aşı vermeye başlamanın mümkün olacağını umuyorlar.