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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Rusya'dan Corona Virüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor

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Rusya'dan Corona Virüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’in Corona Virüs (Covid-19) için gerektiği kadar sık test olduğunu bildirdi.

Rus medyasında yer alan habere göre, Sözcü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Corona Virüs için gerektiği kadar sık test olduğunu belirtti.

Peskov açıklamasında “(Putin) doktorunun uygun gördüğü sıklıkla test ediliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, test prosedürü hakkında bilgisi olmadığını da belirtti.

Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko’da geçtiğimiz hafta yeni tip Corona Virüs (Covid-19) tespit edilmişti.

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