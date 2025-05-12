Avrupa Kremlin'i tehdit etti: Rusya'dan çok sert açıklama... Trump İstanbul'a gelebileceğini duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı askeri operasyonlarının devam ettiğini söylerken, Donetsk'te bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rus yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ateşkes teklifine ilişkin yorum yapmazken, savaşın sona erdirilmesi için görüşmelere hazır olduklarını yineledi. Öte yandan Kremlin, görüşmeler başlamadan önce 30 günlük koşulsuz ateşkes ilan edilmesini talep eden Ukrayna'nın önerisine dair yorum yapmadı.

Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'nın bu hafta içinde derhal ateşkesi yürürlüğe koyması gerektiği" açıklamalarına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü, ateşkesin sağlanamaması durumunda Moskova'yı Kiev yönetimine askeri desteği artırmakla tehdit eden Avrupalı liderlere, "Ültimatom dili Rusya için kabul edilemez, uygun değil. Rusya ile böyle bir dilde konuşamazsınız" diye seslendi.

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RUSYA DONETSK'TE İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin güncel gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

İsveç merkezli SVT'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri, bölgedeki askeri hareketliliğin devam ettiğini belirterek operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti. Kotlyarovka'nın alınmasıyla birlikte Rusya'nın Donetsk bölgesindeki kontrol alanının genişlediği kaydedildi.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kotlyarovka yerleşim birimi kurtarıldı."

Açıklamada, son 24 saatte 129 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, mühimmat üretim ve depolama yerleri, insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

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UKRAYNA: RUSYA BÜTÜN CEPHELERDE SALDIRIYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Rusya'nın ülkesinin 30 günlük ateşkes önerisini tamamen göz ardı ettiğini öne sürdü. Sybiha, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Rus birlikleri tüm cephe hattında saldırılarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın bildirdiğine göre, Sybiha, "Savaşı sona erdirmek ve diplomasiye fırsat tanımak için tüm yolları deniyoruz. Başkan Zelenski, Putin'le kişisel görüşme teklifinde bulundu ancak henüz yanıt alamadık" diye konuştu.

Görüşmeler öncesinde Ukrayna tarafı, Rusya'nın 11 Mart'ta kabul edilen tam kapsamlı ateşkesi uygulamaya koymasını talep etti. Diplomatik kaynaklar, taraflar arasındaki bu temel şartın müzakere sürecinin seyrini belirleyeceğine dikkat çekti.

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ZELENSKİ: İSTANBUL'DA PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da barış görüşmeleri için şahsen görüşmeye davet etti. Bu teklif, Rus liderin pazar günü iki ülke heyetlerinin Türkiye'de bir araya gelmesi önerisinin ardından geldi.

Zelenski yaptığı açıklamada, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz" dedi. Ukrayna lideri, "Ölümleri uzatmanın anlamı yok. Perşembe günü Türkiye'de Putin'i şahsen bekleyeceğim. Umarım bu kez Rus tarafı bahane aramaz" mesajını paylaştı.

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TRUMP'TAN İSTANBUL MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda Zelenski'ye "Görüşmeyi hemen gerçekleştirin" çağrısı yapmıştı. Trump, "Putin ateşkes değil görüşme istiyor. Ukrayna bu fırsatı değerlendirmeli" mesajını vermişti.

Trump, son olarak Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı, görüşmelere katılmak için İstanbul'a gelmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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İNGİLTERE: ATEŞKES YOKSA DESTEĞİ GÜÇLENDİRİRİZ

AFP haber ajansı ise Avrupa liderlerinin, ateşkes sağlanmadan müzakerelerin başlamasına karşı çıktığına dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Starmer, Rusya'yı uyararak, Putin'in teklifi reddetmesi durumunda yaptırımları artıracaklarını ve Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceklerini söyledi.

İki lider arasında doğrudan görüşme gerçekleşmesi halinde bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana bir ilk olacak. Kamuoyu önünde yapılan son üst düzey görüşme, iki ülkenin heyetleri arasında Mart 2022'de Türkiye'de gerçekleşmişti.