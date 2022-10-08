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Rusya'dan çok konuşulacak hamle! Ukrayna'daki birliklerin başına atandı

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#Rusya#Sergey Şoygu#Sergey Surovikin
Rusyadan çok konuşulacak hamle Ukraynadaki birliklerin başına atandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 19:07

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin başına Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'i atadı.

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Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri birliklerin başına Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in atandığına dair bir kararname imzaladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla General Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı" denildi.

Sergey Surovikin 2017 yılından beri Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görevini sürdürürken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonların başından beri Güney Rus Birlikleri'ne komuta ediyor.

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#Rusya#Sergey Şoygu#Sergey Surovikin

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