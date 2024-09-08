Rusya’dan BRICS için Ukrayna şartı

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Rusya’da düzenlenen Doğu Ekonomik Forum toplantısında Rus medyasına verdiği demeçte Lavrov’a NATO üyesi Türkiye’nin olası BRICS üyeliğiyle ilgili ne düşündüğüne dair soru yöneltildi. Lavrov ise “BRICS tüzüğünde bir sınırlama yok. Ancak burada önemli başka bir husus var. BRICS’e tam üye olan ülkelerin belirli temel ortak değerleri paylaşması gerekiyor. Örneğin Avrupa Birliği gibi sürekli Ukrayna’ya destek vererek Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliği Avrupa’nın temel değeri göstermemesi lazım” cevabını verdi.

ÇELİK: SOMUT GELİŞME YOK

Yabancı basında Türkiye’nin BRICS’e üyelik için başvurduğuna dair iddialar ortaya atılırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir” ifadesini kullanmıştı. BRICS liderler zirvesinin 22-23 Ekim tarihleri arasında Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenmesi bekleniyor. Batı’ya karşı denge oluşturmak için kurulan ülkeler arasında yer alan BRICS örgütüne halihazırda Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Etiyopya, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Mısır üye bulunuyor.