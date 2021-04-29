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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 29.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Brezilya'ya 'Kovid-19 aşısı' davası

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Rusya'dan Brezilya'ya 'Kovid-19 aşısı' davası

Rusya'nın Sputnik V aşının geliştiricisi, iftira iddiasıyla Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'na dava açacağını duyurdu.

Rusya ile Brezilya arasında yaşanan aşı krizi yeni bir boyut kazandı.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Sputnik V aşının geliştiricisi, iftira iddiasıyla Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'na dava açacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'ndan (ANVISA) Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye onay vermediğini açıklamıştı.

 

ANVISA bu kararının gerekçesi olarak ise aşının etkinliği ve güvenilirliği konusunda yeterli veri olmamasını göstermişti.

SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUĞU YÜZDE KAÇ?

Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğ yüzde 91,6.

Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti. 

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Ülkede Pfizer-BioNTech'in aşısının kullanıma izin verilirken, Çin aşıları için ise 'acil durum yetkisi' verilmişti.

Pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da virüs bugüne kadar 15 milyona yakın kişiye bulaştı.

Ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayısı ise 400 bine yaklaşmış durumda.

 

 

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