Rusya'dan bir nükleer tehdit daha! Görüntüleri paylaşıp gövde gösterisi yaptılar...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 3. ayında devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri olan Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin bir kez daha nükleer saldırı tehdidinde bulundu.

"RUSYA İLE DAHA KİBAR KONUŞMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzelerinin Rusya düşmanlarına karşı sonbaharda konuşlandırılacağını belirten Rogozin, "Saldırganlara Rusya ile daha kibar konuşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinve Dmitry Rogozin görüşmesi/AFP

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

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Rogozin, 'Şeytan 2'nin gücünün bir göstergesi olarak, füzelerden birinin savaş başlığı olmadan ateşlendiğinde neden olduğu 7 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğindeki bir çukurun görüntülerini paylaştı.



Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Nükleer bir yük ile söz konusu çukurun çok daha büyük ve radyoaktif olacağını belirten Rogozin," Yakında sadece bir değil 50 adet Sarmat füzesine sahip olacağız." dedi.



Rogozin Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

AVRUPA BAŞKENTLERİNİ VURMA KAPASİTESİNE SAHİP

Tarihin en büyük balistik füzesi olduğu söylenen Şeytan-2, Ukrayna'daki çatışmadan çok önce de tartışılan bir silahtı.

Rusya 14 kat yüksekliğinde ve 208 ton ağırlığındaki 'RS-28 Sarmat' füzesinin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

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'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip. Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.



İki hafta önce de 'Şeytan 2' füzeleri ile dünyayı tehdit eden Rogozin Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu söylemişti. Rogozin ayrıca Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceği iddiasında bulunmuştu.

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RUSYA'NIN NE KADAR NÜKLEER SİLAHI VAR?

Dünyada nükleer silahı olduğu bilinen 9 ülke var: Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, ABD ve İngiltere.

Rusya'nın nükleer silahlarıyla ilgili bütün rakamlar esasen tahmini. Fakat Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 5 bin 997 savaş başlığı -nükleer patlamayı tetikleyen mekanizması- var. Ama bu sayıya ıskartaya ayrılmış ya da söküm emri verilmiş 1500 civarında başlık da dahil.

Geriye kalan 4 bin 500 civarındaki savaş başlığının çoğunun ise balistik füze ya da roketler yani uzun mesafeyi vurabilen stratejik nükleer silahlar olduğu düşünülüyor. İşte nükleer savaş dendiğinde anlaşılan silahlar da bunlar.

Geri kalanlar ise daha küçük, tahrip gücü daha düşük kısa menzilli, savaş alanında ya da denizde kullanılabilen nükleer silahlar.

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Uzmanlar şu anda yaklaşık 1500 savaş başlığının kullanılmaya hazır bir şekilde karadaki üslerde ya da denizaltılarda konuşlandırılmış olduğunu tahmin ediyor.